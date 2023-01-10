محكمة إسبانية تؤكد خضوع ألفيش للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي

كشفت محكمة كتالونيا العليا يوم الثلاثاء أن مدافع برشلونة ومنتخب البرازيل السابق داني ألفيش يخضع للتحقيق بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهي ليلي بإسبانيا الشهر الماضي، وينفي داني ألفيش ارتكاب أي مخالفة.
وأبانت محكمة في برشلونة في بيان أنها بدأت إجراءات دعوى قضائية بشأن "جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة بشأن أحداث زعمت وقوعها في ملهى ليلي ببرشلونة الشهر الماضي".
ولم يذكر البيان اسم ألفيش لكن المتحدثة الرسمية باسم المحكمة أكدت لرويترز أنه الشخص المعني بالشكوى. وقالت إن القضية قيد التحقيق لكن المحكمة ليس لديها المزيد من المعلومات.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيش بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في ملهي ليلي في ديسمبر.
وقال المتحدث باسم داني ألفيش، الذي يلعب لبوماس المكسيكي حاليا، في رده على طلب رويترز للتعليق إن اللاعب "ينفي بشدة" كل هذه المزاعم.
وفي مقابلة أجراها ألفيش مع محطة "أنتينا 3" الأسبوع الماضي قال إنه كان في الملهي مع أشخاص آخرين لكنه نفى حدوث مثل هذا التصرف.
وقال "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة... كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا".
وأصبح ألفيش أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.
ويحمل ألفيش الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 بطولة على صعيد الأندية والمنتخب الوطني.
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