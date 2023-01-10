غاتوزو: انتقال رونالدو جيد للدوري السعودي

أوضح الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب نادي فالنسيا الإسباني أن مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية تحتاج إلى عقلية وتناغم للظفر بالفوز، مؤكدا أن تعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كرستيانو رونالدو يصب في مصلحة الدوري السعودي.
ويلعب فالنسيا مواجهته الثانية أمام ريال مدريد على الملاعب السعودية يوم الأربعاء في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض بنصف نهائي كأس السوبر الإسبانية على أن يلعب الفائز منهما النهائي أمام الفائز بين برشلونة وريال بيتيس.
وأبان غاتوزو في المؤتمر الخاص بالمباراة: أحترم أنشيلوتي كثيرا وليس لدي شيء لقوله هنا لأنه من الأفضل في العالم. ونحن محظوظون بأن نلعب مباراة مثل ريال مدريد وليس لدينا ما نخسره ويجب علينا الاستعداد لهم جيدا.
وأضاف غاتوزو: لا أستطيع الجزم بأننا نستطيع هزيمة ريال مدريد لأنك إذا اعتقدت أنك استحوذت أمامهم قد يحسمون اللقاء بهجمة واحدة سريعة ونحتاج إلى العقلية والتناغم.
وأكد غاتوزو أن اللعب في الدوري السعودي ليس سهلا وقال: الجميع يعتقد أن اللعب في السعودية أمر سهل وهو أمر غير صحيح.. لقد رأينا كيف يلعب منتخبهم الوطني وكيف فاز ناديهم بدوري أبطال آسيا ومن ناحية رونالدو فإنه أمر رائع لهم أن ينضم إلى الدوري السعودي.
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