وولفرهامبتون يطالب بتوضيح سبب إلغاء الهدف الثالث

تقدم نادي وولفرهامبتون بطلب مكتوب إلى هوارد ويب رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين للحصول على توضيح بشأن حالة اللبس الذي أحدثته تقنية الفيديو "فار" خلال المواجهة أمام ليفربول يوم السبت الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وأبدى الإسباني جولين لوبتيغي المدير الفني لوولفرهامبتون غضبه من إلغاء الهدف الذي سجله توتي غوميز في الوقت القاتل خلال التعادل مع ليفربول 2 - 2.
وكان بمقدور وولفرهامبتون أن يخرج فائزا في المباراة، لكن الحكم ألغى هدفا سجله توتي في الدقيقة 82 بداعي التسسل، دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب عدم توفر اللقطات النهائية وتم التحقق من القرار، ولكن بحسب محطة "اي تي في" فإنه لم تتوفر زاوية صحيحة للكاميرا عبر تقنية "الفار" لحسم وجود تسلل من عدمه.
وقال لوبتيغي "بالتأكيد رأيت الصور عبر الانترنت، لدي عدة أراء، أرسلنا تعليقاتنا وننتظر التوضيح تحدثت بعد المباراة والآن أرسلنا تعليقاتنا ولكن من الواضح جدا أن هناك ضرورة لحدوث شيء ما".
وختم بالقول "من المهم نسيان كل ما يحيط بمباراة ليفربول والإصابات ، وأن نركز على المواجهة أمام نوتينغهام فورست".
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