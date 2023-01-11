الصحفي الإسباني كاسترو: نموذج كأس السوبر جميل.. وأتوقع فوز الريال

كأس السوبر الإسبانية في السعودية.. بطولة يحبها الريال وفالفيردي

يتفاءل نادي ريال مدريد الإسباني ولاعبه الأوروغوياني فيديركيو فالفيردي عندما يلعب في السعودية، بعد أن سبق له تحقيق نسختي 2019 و2021 من بطولة كأس السوبر ...