بوغبا يقترب من مشاركته الأولى مع يوفنتوس

عاد لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، الغائب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة لخضوعه لجراحة في ركبته مطلع سبتمبر، إلى تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى منذ أكتوبر بحسب ما أعلن ناديه.

ونشر "بيانكونيري" يوم الثلاثاء صورة ومقطع فيديو لحصته التدريبية على موقعه الرسمي، وشوهد اللاعب البالغ 29 عاماً مع الكرة بين زملائه.

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وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل سبتمبر، ثم تعرض لاصابة جديدة أخرت شفاءه.

ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ 19 أبريل الماضي عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كان يمني النفس في أن يساعده رحيله الصيف الماضي من مانشستر يونايتد وعودته إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة خلال مباراة ودية في يوليو.

قرّر بداية الأمر عدم الخضوع لجراحة، بهدف المشاركة في المونديال الذي بلغت بلاده مباراته النهائية أمام الأرجنتين، لكنه عدل عن رأيه في نهاية المطاف.

وقد يعود بوغبا الى خوض المباريات في نهاية يناير، رغم إشارة صحيفة لا غازيتا الرياضية إلى رغبة يوفنتوس بأن يكون جاهزاً في المباريات التمهيدية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 16 و23 فبراير ضد نانت الفرنسي.

وكان اللاعب حمل ألوان يوفنتوس في فترة أولى بين 2012 و2016 أحرز خلالها لقب الدوري أربع مرات، قبل انتقاله الثاني إلى صفوف مانشستر يونايتد.

ردّ في نهاية ديسمبر على انتقادات المشجعين لذهابه إلى الجبال، عندما كان مجبراً على ممارسة تمارين شاقة لبناء العضلات وجرياً فردياً "الصبر ليس أن تعرف كيف تنتظر، بل أن تعرف كيف تحافظ على نفسية جيدة خلال الانتظار".