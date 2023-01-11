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هدف بيرن في اللقاء

تأهل نيوكاسل ومانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة

لندن - فرانس برس
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تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثلاثاء بفوز الأول على تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي أنتوني (21)، فيما أضاف ماركوس راشفورد الثاني والثالث في الدقيقتين 90 و90+4.

في المقابل، أراد نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ودّع كأس إنجلترا يوم السبت الماضي أمام ناد من الدرجة الثالثة هو شيفيلد وينزداي (2-1)، الثأر لمشجعيه.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سيطر الـ"ماغبيز" على ليستر منذ بداية المباراة، وكانت له فرص عدة في أول 25 دقيقة. لكن رغم ذلك، انتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 60 في الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عن طريق دان بيرن، قبل أن يضيف الثاني بهدف البرازيلي جولنتون (72).

ويلعب يوم الأربعاء ضمن ربع النهائي أيضاً ولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست، فيما يستقبل ساوثهامبتون نادي مانشستر سيتي.

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