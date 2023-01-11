تشافي: الأندية السعودية قوية.. ورونالدو سيكون فارقاً

أكد تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني أن التواجد في السعودية مجددا يشعره بالفخر، مضيفا بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي سيشكل فارقا بشعار ناديه الجديد، وأنه سيخوض مباريات تنافسية.

وكشف تشافي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة برشلونة وريال بيتيس: ريال بيتيس ناد يحب أن يمتلك الكرة كثيرا وبيليغريني مدرب بأسلوب هجومي وسنعمل على أن نحاول الاستحواذ عليها بشكل أكثر منهم.

مادة اعلانية

وأضاف تشافي: بالشكل الجديد لم نحقق بطولة كأس السوبر الإسباني حتى الآن وسنسعى لتحقيقها.

وحول عودته إلى السعودية بعد أن أتى العام الماضي، أضاف تشافي: من الشرف التواجد في السعودية مجددا ونسعى هذه المرة أن نبلغ النهائي، وعن رونالدو سيرى أنه انتقل إلى بطولة تنافسية فلديهم أندية قوية في السعودية مثل النصر والهلال والاتحاد ولقد ولد منافسا لذلك أعلم بأنه سيشكل فارقا هنا.