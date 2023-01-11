تشيلسي يتعاقد مع جواو فيلكس بنظام الإعارة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي الدولي جواو فيلكس بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم.

ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة العقد لكن وسائل اعلام إنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي دفع مبلغا مقداره 11 مليون يورو لاستعارة اللاعب البالغ 23 عاماً حتى نهاية الموسم بالاضافة إلى تسديد أجره الشهري.

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وقال فيليكس لموقع نادي غرب لندن "تشيلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل في مساعدته على تحقيق أهدافه. أنا متحمّس للعب في (ملعب) ستامفورد بريدج".

بدوره، أشار أتلتيكو مدريد ان "المهاجم البرتغالي الذي مدد عقده سنة إضافية مع نادينا سيخوض تحدياً احترافياً جديداً في البريميرليغ" وانه توصل "الى اتفاق مع تشلسي لاعارة جواو فيلكس حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان فيلكس انتقل الى نادي العاصمة الإسبانية عام 2019 في صفقة ضخمة بلغت 125 مليون يورو قادما من بنفيكا. خاض معه 131 مباراة مسجلا 34 هدفاً و18 تمريرة حاسمة وساهم باحرازه لقب الدوري الإسباني في موسم 2021.

سجّل فيلكس (28 مباراة دولية) هدفاً لبلاده في مونديال قطر الأخير، أمام غانا (3-2) ولعب تمريرتين حاسمتين.

ويعاني تشيلسي من اصابات عدة في صفوفه وكان آخرها جناحه رحيم ستيرلنغ والأميركي كريستيان بوليسيك بالاضافة الى غياب ظهيره الايمن ريس جيمس ولاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي، في حين تراجع مستوى مهاجمه الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ والألماني كاي هافيرتس في الاونة الاخيرة.

ويعيش تشيلسي احدى أسوا فتراته بعد خسارته ست من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليحتل المركز العاشر في الدوري ويشتد الضغط على مدربه غراهام بوتر الذي استلم تدريب الفريق في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.