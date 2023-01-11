مدافع ريال بيتيس: آمل في التتويج بالرياض مجدداً

أبدى لويس فيليبي مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني يوم الأربعاء سعادته بالعودة إلى اللعب مجددا في الرياض، عندما يواجه برشلونة يوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويصطدم ريال بيتيس ببرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز في مواجهة ريال مدريد وفالنسيا يوم الأربعاء.

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وأبان مدافع ريال بيتيس: أنا أحلم بالفوز ببطولة مع ريال بيتيس، سبق أن توجت المرة الأولى والتي كانت تجربة رائعة بقميص لاتسيو عندما هزمنا يوفنتوس 3 - 1، لقد رحبوا بنا في كل مكان استقبلونا فيه. نعلم أن برشلونة خصم قوي ولكننا أعددنا أنفسنا جيدا ونحن في الأعوام القليلة القادمة سنستطيع منافسة أي خصم ونعلم أنها ستكون تنافسية بوجود خصوم مثل ليفاندوفسكي وديمبلي ورافينيا ولكننا نأمل الفوز.

وكان فيليبي في التشكيل الأساسي لنادي لاتسيو عندما توج بكأس السوبر الإيطالي على يوفنتوس في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض قبل أكثر من 3 أعوام، حينها انتهت المباراة بثلاثية تناوب عليها لويس ألبيرتو ولوليتش وكاتالدي، فيما أحرز هدف يوفنتوس اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.