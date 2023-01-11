مدرب تشيلسي أمام "طريق وعرة" للحفاظ على منصبه

بعد أربعة أشهر على توليه قيادة تشيلسي الآن يواجه المدرب غراهام بوتر ضغوطات لا يُستهان بها، إثر سلسلة من العروض الضعيفة التي كانت تؤدي عادة إلى الإطاحة بأسلافه خلال حقبة المالك الروسي رومان أبراموفيتش.

وأدّت الخسارة القاسية 4-صفر على يد مانشستر سيتي، الأحد، إلى خروج الـ"بلوز" من كأس الرابطة. ويحتل الفريق اللندني المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، بفارق 10 نقاط عن المراكز الأربعة الاوائل.

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إنها ليست البداية التي توقعها الملاك الأميركيون الجدد للنادي بعد إنفاق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد بهدف تحسين الفريق الذي احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي.

ومن خلال الاستماع إلى تنديدات المشجعين، يبدو أنّ الكونسورتيوم بقيادة المالك تود بويلي هو من يُحمّل مسؤولية ما يجري على أرض الملعب.

بينما كان تشيلسي يواجه سيتي في عطلة نهاية الأسبوع، تمرّد عدد من المشجعين الذين انتقلوا إلى ملعب الاتحاد من خلال ترداد أسماء المدرب السابق الألماني توماس توخيل والمالك السابق أبراموفيتش.

أقال الملاك الجدد توخل بعد سبع مباريات فقط على انطلاق الموسم الحالي، في ما بدا علامة أكيدة على أن ثقافة "التعاقد والإقالة" ستبقى قائمة في ستامفورد بريدج على الرغم من رحيل أبراموفيتش.

لم يُظهر المالك الروسي أي رحمة حتى تجاه المدربين اللامعين مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطاليين كارلو أنشيلوتي وأنتونيو كونتي، الذين فازوا بلقب الدوري الإنجليزي خلال فترات وجودهم في النادي اللندني.

على الرغم من صيته الجيد الذي كسبه كمدرب في الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم رائعة مع برايتون، إلا أن بوتر لا يمتلك السيرة الذاتية التي تماشي العديد من أسلافه. إلا أنّ الأخير يعتقد أن الزمن تغير في تشيلسي. إذ قال سابقا إن اتباع نهج أكثر صبرًا، حسب ما وعده الملاك الجدد، كان أحد الأشياء التي جذبته لمغادرة برايتون في سبتمبر الماضي.

وقال بوتر بعد خسارته أيضا أمام سيتي 1-صفر في آخر مباراة لتشيلسي بالدوري "هناك ملكية مختلفة تماما".

وأضاف "كان من الصعب على الناس أن يستمروا في تشيلسي طوال العشرين سنة الماضية، وهذا شيء، والآن فجأة أصبح مختلفا سبب تولي المنصب هو أن لديك فرصة لتشكيل ناد يمر بفترة انتقالية هائلة".

شيء واحد قد يخفّف من أحقية النقمة على بوتر هو أن إنفاق تشيلسي البالغ 280 مليون جنيه إسترليني في نافذة الصيف حصل قبل وصوله.

كما حدث أيضًا بعد مغادرة المسؤولة عن الانتقالات بالنادي الروسية مارينا غرانوفسكايا، في حين غادر حارس المرمى الذي تحوّل إلى مستشار للأداء التشيكي بتر تشيك مع رحيل أبراموفيتش.

واستلم بوهلي بنفسه مسؤولية التعاقدات حين شغل منصب المدير الرياضي أيضاً كانت النتيجة نهجًا مبعثرًا في سوق الانتقالات.

لم تعط التعاقدات مع لاعبين مخضرمين، أمثال الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ والسنغالي خاليدو كوليبالي الدفع المرجو، في حين أن أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني أنفقت على عدد من اللاعبين الشباب الواعدين الذين لم يكونوا جاهزين بعد للفريق الأول كما عانى بوتر من قائمة إصابات كبيرة.

لم يلعب الفرنسي نغولو كانتي منذ أغسطس الماضي، وغاب الدوليان الإنجليزيان ريس جيمس وبن تشيلويل عن نهائيات كأس العالم بعد فترة ابتعاد طويلة، كما اقتصرت مشاركة اللاعب الذي انضم بالصفقة الأغلى لتشيلسي في الصيف المنصرم، الفرنسي ويسلي فوفانا، على أربع مباريات.

كما استبعد رحيم سترلينغ والأميركي كريستيان بوليسيك في الأسابيع القليلة المقبلة، وانتهى موسم الألباني أرماندو برويا بعد تعرضه لضرر في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال بوتر "لقد مررنا بمرحلة انتقالية هائلة والمشاكل من حيث الإصابات لا تجعل من السهل أن نكون مستقرين".

لكن مع وجود تشيلسي في موقع غير معتاد حيث يحتل مركزا متأخرا عن جاره فولهام الذي يلتقيه في دربي غرب لندن الخميس، يحتاج بوتر إلى إيجاد إجابات وافية بدلاً من الأعذار، اذا ما اراد الاحتفاظ بوظيفته.