مدرب ريال بيتيس: أتطلع للتتويج بكأس السوبر

أكد التشيلي مانويل بيليغريني مدرب نادي ريال بيتيس أنه يستهدف الفوز ببطولة كأس السوبر الإسباني، رغم صعوبة المنافس نادي برشلونة الإسباني.

وكشف بيليغرني خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: نأمل أن تكون مباراة رائعة فريال بيتيس وبرشلونة فريقان من النوع المبتكر والخلاق وليسا من النوع البدني، وأتمنى أن تكون مباراة جميلة وأن نفوز بها.

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وأضاف بيليغريني: نواجه برشلونة بعد تحقيق فوز هام في الدوري أعادنا إلى المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وبرشلونة يعد مرشحا للفوز في أي لقاء ولكن نأمل ألا تكون هذه هي الحال أمامنا.

واختتم: في عالم التدريب يجب على المدربين الاعتياد على الفوز، لأن هذه الطريقة هي التي تأتي بالألقاب وهذه البطولة خاصة لأنها ليست طويلة فهي تمنحنا فرصة الفوز باللقب أمام فرق كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا.