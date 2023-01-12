بـ "الترجيحية".. ريال مدريد يعبر فالنسيا إلى نهائي كأس السوبر

تأهل فريق ريال مدريد للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على فالنسيا يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

ولجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

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وبادر كريم بنزيمة بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صامويل لينو لفالنسيا في الدقيقة 46.

ولم يفلح أي من الفريقين في حسم المباراة لمصلحته خلال الوقت الإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.

ويشارك الريال في كأس السوبر الإسباني بصفته بطلا للدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين يلعب بلنسية بعد حلوله ثانيا في بطولة كأس ملك إسبانيا بنفس الموسم.

وضرب ريال مدريد موعدا في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد القادم، مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر بين برشلونة، وصيف الدوري في الموسم الماضي، وريال بيتيس، الفائز بكأس الملك في الموسم ذاته.