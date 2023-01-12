عقدة ريال مدريد في "السوبر" تلازم فالنسيا

تواصلت سلسلة نتائج فالنسيا السلبية بخسارته أمام ريال مدريد، لتستمر عقدته أمام "الملكي" عندما يتواجهان ضمن بطولة كأس سوبر إسبانيا.

وتغلب ريال مدريد على فالنسيا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس سوبر إسبانيا المقام في الرياض، إذ تقدم الأول عن طريق جزائية الفرنسي كريم بنزيمة قبل أن يعدل البرازيلي سامويل لينو النتيجة مع بداية الشوط الثاني ويستمر اللقاء إلى نهاية الشوطين الإضافيين ليتصدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال لتسديدة خوسيه غايا ويؤهل الريال إلى الدور النهائي الثالث على الملاعب السعودية.

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وتعود أول مباراة جمعت فالنسيا بريال مدريد في كأس السوبر إلى عام 2008 عندما تواجه الطرفان لفوز الأول بدوري موسم 2007-2008 والأخير ببطولة الكأس للموسم نفسه.

وكانت مباريات السوبر في إسبانيا حينها تلعب على مواجهتين في ملعبي الفريقين، ففي الذهاب حقق فالنسيا فوزه الوحيد على الريال في "ميستايا" بثلاثية ماتا وفيا وفيسنتي مقابل ثنائية رود فان نستلروي، قبل أن يشهد الإياب عودة تاريخية للملكي بالنتيجة والبطولة حينها تقدم فالنسيا عن طريق دافيد سيلفا إلا أن فان نستلروي سجل التعادل في دقائق الشوط الثاني الأولى ورغم طرد زميله في الفريق رافائيل فان دير فارت عند الدقيقة 40 وتعرضه هو أيضا للطرد في الدقيقة 72 إلا أن ريال مدريد وبتسعة لاعبين أنهى المباراة بنتيجة 4 – 2 كانت من أشهرها تسديدة لروبن ديلا ريد من مسافة بعيدة استقرت في مرمى الألماني تيمو هيلدبراند.

وبعد مباراتهما أواخر العقد قبل الماضي تواجه الطرفان مجددا في نصف نهائي كأس السوبر والنسخة الأولى التي تضم 4 أندية، حينها لعبا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ليبدأ الريال اللقاء بهدف مفاجئ في الدقية 15 جاء عن طريق ركلة ركنية سددها الألماني توني كروس قبل أن يضيف الإسباني إيسكو الثاني قبل نهاية الشوط الأول ويختتم الثلاثيية الكرواتي لوكا مودريتش في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء بينما سجل داني باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.