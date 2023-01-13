برشلونة يضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر

صعد برشلونة للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على ريال بيتيس يوم الخميس على ملعب الملك فهد بالرياض.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1 حيث تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 77.
ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتتواصل خلاله الإثارة، بعدما أحرز أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن لورينزو مورن، منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.
وانتهى الوقت الإضافي، الذي شهد طرد المكسيكي أندريس غواردادو لاعب بيتيس في الدقيقة 118 لحصوله على الإنذار الثاني بالتعادل 2 - 2، ويحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت لبرشلونة.
وبذلك، ضرب برشلونة موعدا ناريا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على فالنسيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم الأربعاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.
ويشارك ريال بيتيس في كأس السوبر هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي عقب فوزه على فالنسيا في النهائي، في حين يلعب برشلونة في المسابقة، بعد نيله وصافة الدوري الإسباني في الموسم ذاته خلف ريال مدريد، الفائز بالبطولة.
-
نجل رونالدينيو يجري اختبارات الانضمام لبرشلونةذكرت وسائل إعلام إسبانية يوم الخميس، أن جواو منديز نجل رونالدينيو مهاجم البرازيل وبرشلونة السابق يجري اختبارات مع فريق برشلونة للشباب.وذكرت صحيفة ... رياضة
-
تسريبات صادمة.. إدارة برشلونة: ميسي "فأر" و"قزم هرموني"كشفت رسائل مسرّبة بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة السابق الذي كان يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، عن العداء الحاد والفجوة الكبيرة التي كانت موجودة بينهم وبين ... رياضة
-
برشلونة في "سوبر" السعودية.. بين إقالة انتظرتها الجماهير وحلم النهائيلا ينسى مشجعو نادي برشلونة الإسباني لحظة إعلان إقالة المدرب إرنستو فالفيردي والتي عقبت خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر عام ... رياضة عالمية