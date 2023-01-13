رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد على ملعب النصر

حضر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي تدريبات فريقه السابق ريال مدريد التي أقيمت على ملعب فريقه الحالي في الرياض ضمن الاستعدادات لنهائي كأس السوبر الإسباني.

ويعد رونالدو أسطورة تاريخية لنادي عاصمة إسبانيا إذ حقق برفقة "الملكي" في 9 أعوام بطولتي دوري إسباني ومثلهما في الكأس المحلية وثنائية في السوبر الإسباني ورباعية في دوري أبطال أوروبا وكأسي سوبر أوروبي و3 كؤوس عالم للأندية.

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وبرفقة ريال مدريد توج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2013 - 2014 ويعد قائد المنتخب البرتغالي هداف ريال مدريد التاريخي بـ450 هدفا في 438 مباراة في جميع البطولات متفوقا على زميله الفرنسي كريم بنزيمة بفارق 117 هدفا.

ونشر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي خبر زيارة الأسطورة البرتغالي معلقا "هداف ريال مدريد التاريخي تابع تدريبات الفريق الأول على ملعب نادي النصر فريقه الحالي، البرتغالي ألقى التحية على أنشيلوتي واللاعبين خلال استعداداتهم لنهائي كأس سوبر إسبانيا".

ويلعب ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد أمام برشلونة على ملعب الملك فهد الدولي أملا في تحقيق اللقب الثالث عشر له ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الأزلي.