شكوك حول العمر الحقيقي لنجم دورتموند

أحاطت الشكوك بعدد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الموهبة الألماني يوسوفا موكوكو مهاجم نادي دورتموند الألماني بعد انتشار أنباء تشير إلى تزويره لعمره الحقيقي.

ويبلغ موكوكو 18 عاماً ويعد أحد أبرز مواهب كرة القدم الأوروبية منذ ظهوره الأول مع الفريق المقلم باللونين الأصفر والأسود وهو ابن 16 عاماً في الموسم قبل الماضي.

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وأبدت عدة أندية شهيرة رغبتها في التعاقد مع موكوكو مجانا خاصة أن عقده ينتهي الصيف المقبل إلا أن أنباء تزوير العمر سببت ضجة في ألمانيا ما جعلت الأندية تتراجع بشكل مؤقت.

ويعود موكوكو لأصل كاميروني إذ ولد في ياوندي قبل أن ينتقل للعيش في ألمانيا قبل 9 أعوام مع والده في مدينة هامبورغ.

ونشرت جهة إخبارية نمساوية تزوير العمر بأن إحدى شهادات الولادة لشخص ولد في عام 2000 تحمل اسم يوسوفا موهاماددو وأن لها صلة بمهاجم نادي دورتموند وهذه الشهادة تم العثور عليها العام الماضي، بحسب "لاولا1" النمساوية.

وزادت الصحيفة النمساوية بأن والد موكوكو بالتبني هو من أرسل الشهادة لأحد الصحفيين ما دعا إلى انتشار قضية العمر المزور وأن النجم الشاب متبنى لتبدأ تحقيقات في الكاميرون العام الماضي والثبت من حقيقة عمره إن كان 18 أم لا.

في عام 2017 أنكر الاتحاد الألماني لكرة القدم وجود أي تفاصيل غير صحيحة في وثائق موكوكو والتي تشير إلى تاريخ ولادته في 20 نوفمبر 2004.

وتعود أول مباراة احترافية خاضها النجم الشاب إلى موسم 2020 – 2021 من الدوري الألماني لتستمر مساهماته مع الفريق حتى الموسم الحالي مسجلا 11 هدفا من 59 لقاء في مشاركات متقطعة وتوج برفقة فريقه ببطولة كأس ألمانيا في موسمه الأول كما كان ضمن قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم الأخيرة وسجل حضوره في مباراة اليابان.