أنشيلوتي: لا نفكر في الفوز بكل الألقاب

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أهمية الفوز والتتويج باللقب أمام برشلونة، وذلك عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الذي تقام منافساته على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة: كل الألقاب مهمة لهذا النادي، هي تمنح الثقة وتساعدك على الاستمرار بشكل جيد وتصنع أجواء جميلة. نراهن على أشياء كثيرة في هذه المباراة وسنحاول الفوز بها.

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وأضاف أنشيلوتي: يمكننا تحديد مشاعرنا، وهي أن الألقاب مهمة. نناضل من أجل هذه اللحظة، للعب النهائي. الفريق متحمس ومرتاح. لدي لاعبون اعتادوا على هذا النوع من الضغط وهذا هو سر ثقتنا".

وتابع أنشيلوتي في التصريحات التي نشرها ريال مدريد عبر موقعه الرسمي :لا نفكر في الفوز بكل الألقاب، بل التنافس في جميع المسابقات والمباريات. علينا التفكير في هذه المباراة وفي اللقب الذي هو على المحك. لا يجب التفكير في أمور معقدة. علينا التقدم خطوة بخطوة والوصول بشكل جيد إلى نهاية الموسم.

وأضاف :نتحدث عن لاعبين لم يفوزوا العام الماضي فقط، بل بدأوا بذلك في 2013. الجودة الذهنية لهذا الفريق عالية جدا.

وعن أسلوب اللعب أمام برشلونة، قال المدرب الإيطالي :لا أعرف ما إن كانت الشدة أفضل طريقة للفوز على برشلونة. علينا تقديم مباراة متكاملة هجوميا ودفاعيا، مع ضغط في الهجمات المرتدة. المفتاح للفوز على برشلونة ليس الشدة وإنما تقديم مباراة متكاملة.

وعن عودة النجم كريم بنزيمة للمشاركة، ذكر :بنزيمة عاد. إنه يمنحنا الكثير من الثقة في النصف الثاني من الموسم، وأراه متحمسا ويتدرب جيدا. إنه عنصر مهم جدا بالنسبة لنا. استطعنا استبداله بشكل جيد في النصف الأول من الموسم، لكنه سيكون في غاية الأهمية في النصف الثاني من الموسم.