بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يوقع مع "كاسيو"

أعلن جيرارد بيكيه، اللاعب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، تعاقده مع علامة "كاسيو" الشهيرة للساعات لرعاية دوري الملوك، وذلك بعد الأغنية الأخيرة التي تهكمت عبرها شاكيرا من عشيقها السابق بيكيه.

وكانت شاكيرا التي انفصلت عن بيكيه أطلقت أغنية مؤخرا، حطمت عبرها أرقاما قياسية، بعدما تهكمت من المدافع الدولي السابق، عندما قالت خلالها أن بيكيه استبدل ساعة "روليكس" بساعة "كاسيو"، في إشارة إلى الصديقة الجديدة للاعب برشلونة الذي اعتزل العام الماضي.

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ورد بيكيه على سخرية شاكيرا عبر تطبيق "تويتش"، كشف خلاله عن اتفاقه مع علامة "كاسيو" لرعاية دوري الملوك، وهي بطولة من سبعة لاعبين ينظمها بيكيه، بمشاركة 12 فريقا، يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب، وتنظم أيام الأحد وانطلقت في الأول من يناير الجاري.

ولفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الاتفاق جزء من رد بيكيه على شريكته السابقة شاكيرا.

أعلن قلب الدفاع السابق والنجمة الكولومبية شاكيرا في يونيو الماضي انفصالهما، بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.