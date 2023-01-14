اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيكيه خلال الإعلان عن تعاقده مع كاسيو

بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يوقع مع "كاسيو"

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن جيرارد بيكيه، اللاعب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، تعاقده مع علامة "كاسيو" الشهيرة للساعات لرعاية دوري الملوك، وذلك بعد الأغنية الأخيرة التي تهكمت عبرها شاكيرا من عشيقها السابق بيكيه.

وكانت شاكيرا التي انفصلت عن بيكيه أطلقت أغنية مؤخرا، حطمت عبرها أرقاما قياسية، بعدما تهكمت من المدافع الدولي السابق، عندما قالت خلالها أن بيكيه استبدل ساعة "روليكس" بساعة "كاسيو"، في إشارة إلى الصديقة الجديدة للاعب برشلونة الذي اعتزل العام الماضي.

ورد بيكيه على سخرية شاكيرا عبر تطبيق "تويتش"، كشف خلاله عن اتفاقه مع علامة "كاسيو" لرعاية دوري الملوك، وهي بطولة من سبعة لاعبين ينظمها بيكيه، بمشاركة 12 فريقا، يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب، وتنظم أيام الأحد وانطلقت في الأول من يناير الجاري.

ولفتت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الاتفاق جزء من رد بيكيه على شريكته السابقة شاكيرا.

أعلن قلب الدفاع السابق والنجمة الكولومبية شاكيرا في يونيو الماضي انفصالهما، بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط