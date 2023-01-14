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من لقاء ميلان وليتشي

ميلان يتعادل بصعوبة مع ليتشي

ميلان - د ب أ
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اقتنص ميلان تعادلا صعبا 2- 2 مع مضيفه ليتشي، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 18 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ليتشي بهدف سجله ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز تقدمه بهدف فيدريكو باشيروتو في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 58 سجل رافائيل لياو الهدف الأول لميلان، قبل أن يدرك ديفيد كالابريا هدف التعادل في الدقيقة 70.

ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

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