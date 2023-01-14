ميلان يتعادل بصعوبة مع ليتشي

وضع القراءة
100% حجم الخط
اقتنص ميلان تعادلا صعبا 2- 2 مع مضيفه ليتشي، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 18 للدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ليتشي بهدف سجله ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز تقدمه بهدف فيدريكو باشيروتو في الدقيقة 23.
مادة اعلانية
وفي الدقيقة 58 سجل رافائيل لياو الهدف الأول لميلان، قبل أن يدرك ديفيد كالابريا هدف التعادل في الدقيقة 70.
ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.
اقرأ أيضاً
-
تورينو يصعق ميلان في كأس إيطالياودّع نادي ميلان منافسات كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارة قاتلة أمام ضيفه تورينو المنقوص في الشوط الإضافي الثاني 1-صفر على ملعب سان سيرو، في الدور ثمن ... رياضة عالمية
-
ميلان يفرط في تقدمه ويتعادل مع روماخطف روما تعادلا هاما أمام ميلان في المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل لاتسيو مع إمبولي ... رياضة عالمية
-
ميلان يهزم سالرنيتانا في عودة الدوري الإيطاليسجل ساندرو تونالي هدفا وصنع آخر ليقود ميلان للفوز 2-1 على مضيفه سالرنيتانا يوم الأربعاء مع عودة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية