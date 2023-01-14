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هدف أوسيمهن الأول

نابولي يكتسح يوفنتوس بخماسية في قمة الجولة

روما - د ب أ
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عزز نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز كاسح على ضيفه يوفنتوس 5 - 1 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني 37.

ويحتل ميلان المركز الثالث بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وتقدم فيكتور أوسيمين لنابولي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسخليا الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الدقيقة 42 سجل أنخيل دي ماريا هدف يوفنتوس الوحيد، قبل أن يضيف أمير رحماني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 55.

وواصل نابولي تألقه واكتساحه للمباراة، وسجل الهدف الرابع عن طريق أوسيمين في الدقيقة 65، قبل أن يختتم إيلف إلماس الخماسية في الدقيقة 72.

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