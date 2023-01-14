5 دقائق تمنح مانشستر يونايتد نقاط سيتي

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قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش في الدقيقة 60، وتعادل مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة 78 قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 82 عن طريق ماركوس راشفورد.
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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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