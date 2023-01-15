إيتو يدعم الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا 2025

قال صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إنه لن ينسى مساندة الجزائر لبلاده قبل استضافة الكاميرون لكأس الأمم الإفريقية الماضية مؤكدا دعمه لها في مساعيها لاستضافة البطولة القارية لعام 2025.



وحظي إيتو باستقبال كبير لدى وصوله إلى الجزائر العاصمة لمتابعة منتخب بلاده المشارك في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين والتي تستضيفها الجزائر.



وقال إيتو في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية: أنا لا أخدع أصدقائي أبدا. وقفت الجزائر بجانب الكاميرون عندما كانت تمر بفترة صعبة قبل استضافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة. يتحتم علي الآن الوقوف بجانب رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف في سعيه لاستضافة كأس الأمم 2025.



وقدمت الجزائر في ديسمبر الماضي ملفا للاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) لاستضافة البطولة بدلا من غينيا التي تم سحب حق الاستضافة منها.



وأضاف إيتو: الرياضة وسيلة للمساعدة وليس للتقسيم ولن يغير أحد هذا الإرث الجميل. حضرت إلى هنا كما قلت من أجل المساعدة.



وكانت الجزائر قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها ستقدم ملف ترشيحها لتنظيم كأس الامم الإفريقية 2025 بدلا من غينيا التي سُحب منها حق الاستضافة بسبب عدم جاهزية البنية الأساسية.



وسيجري الاتحاد الإفريقي للعبة، في يناير الجاري، زيارات تفقدية قبل الإعلان في فبراير المقبل اسم البلد المضيف للبطولة.

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