تشيلسي يتعاقد مع مودريك حتى 2031

أعلن تشيلسي الإنجليزي التعاقد يوم الأحد مع ميخايلو مودريك في خامس صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما أكمل الجناح الأوكراني انتقاله من شاختار دونيتس.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية للعقد الذي يمتد إلى 8 سنوات ونصف، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن تشيلسي خطف اللاعب البالغ عمره 22 عاما مقابل 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، ومنها 30 مليون يورو كإضافات، رغم محاولات غريمه أرسنال لضمه.



وقال مودريك في بيان: هذا ناد عظيم وبطولة دوري رائعة، وهذا مشروع جذاب جدا بالنسبة لي في هذه المرحلة من عمري، أنا متحمس لمقابلة زملائي الجدد، وأتطلع إلى العمل والتعلم من المدرب غراهام بوتر وباقي جهازه.