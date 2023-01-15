لاوتارو يقود إنتر للفوز على هيلاس فيرونا

فاز إنتر ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا 1- صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد لإنتر في الدقيقة الثالثة.

مادة اعلانية

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف يوفنتوس صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة فقط خلف ميلان في المركز الثاني.

ويحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فيرونا عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.