اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار الاتحاد الهولندي لكرة القدم

الاتحاد الهولندي يكشف مشاركة لاعبين في المراهنات على مباريات لفرقهم

أمستردام - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن نحو 25 لاعبا في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية راهنوا على نتائج مباريات لفرقهم أو مباريات في نفس مسابقة الدوري التي تتنافس بها فرقهم.

وأكد الاتحاد الهولندي بذلك ما ذكره تقرير لقناة "إن.أو.إس" التلفزيونية يوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح للاعبين بدخول مراهنات على مباريات في نفس المسابقة التي يلعبون بها.

وأثير اشتباه في التلاعب بنتائج مباريات، وقام المسؤولون عن المراهنات بإبلاغ الشرطة.

وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية للأنباء أن الاتحاد الهولندي لم يتلق من السلطات قائمة بأسماء اللاعبين المعنيين حتى الآن.

وكشفت وثيقة من منظمي المراهنات في هولندا، اطلعت قناة "إن.أو.إس" التليفزيونية عليها، أن ستة لاعبين من الدوري الهولندي الممتاز و19 لاعبا من دوري الدرجة الأولى الهولندي شاركوا في المراهنات على مباريات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأردن يبدأ مشروعا لمواجهة جفاف السدود.. كيف استفاد من المنخفض الجوي؟ الأردن يبدأ مشروعا لمواجهة جفاف السدود.. كيف استفاد من المنخفض الجوي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط