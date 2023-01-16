الإعلان عن قائمة نجوم الهلال والنصر لمواجهة سان جيرمان

أعلن، يوم الاثنين، عن قائمة نجوم الهلال والنصر التي ضمت 22 لاعباً لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الخميس المقبل، على كأس موسم الرياض.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلا من محمد العويس وأمين بخاري.

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إلى جانب اللاعبين عبدالإله العمري وعلي لاجامي وسعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعبدالله مادو وسلطان الغنام وخليفة الدوسري وعلي البليهي ولويس غوستافو وعبدالله الخيبري وعبدالله عطيف ومحمد كنو، بالإضافة إلى سالم الدوسري وسامي النجعي وماتيوس بيريرا وتاليسكا وبيتي ماريتينز وأندريه كاريو وموسى ماريغا والأسطورة كريستيانو رونالدو.

ونال البرتغالي رونالدو، المنتقل حديثا إلى النصر السعودي، شارة قيادة فريق "موسم الرياض".

وستتجه الأنظار إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات.

وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، بوجود ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

