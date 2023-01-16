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من تتويج برشلونة باللقب

كالعادة.. برشلونة يتلاعب بريال مدريد ويتوج بالسوبر

الرياض - د ب أ
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توج برشلونة بأول ألقابه في الموسم الحالي، بعدما أحرز بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتسيد برشلونة المباراة على مدار الـ90 دقيقة، وفرض نجومه سيطرتهم المطلقة على مجريات الأمور، وكان بإمكانهم مضاعفة النتيجة أكثر من مرة لولا رعونتهم في الكثير من الفرص المؤكدة التي سنحت لهم، في حين ظهر لاعبو الريال بشكل باهت للغاية، وبدوا وكأنهم أشباحا في الملعب، ليثيروا قلق محبيهم في ظل منافسة الفريق على العديد من البطولات الأخرى خلال الموسم الحالي.

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