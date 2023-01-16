ليفاندوفسكي يكشف سر تألق غافي أمام ريال مدريد

أوضح روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن تألق زميله الشاب غافي في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، يعود إلى تواجدهما بالقرب من منطقة الخصم.

وأضاف المهاجم البولندي في تصريحات إعلامية: لقد أخبرت غافي، أنه إذا كنا قريبين من منطقة الجزاء، فيمكننا إلحاق الضرر بريال مدريد، لأن غافي يمكنه القيام بأشياء خطيرة.

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وواصل: الفوز باللقب أمر لا يصدق، لكن التحدي الكبير التالي هو تحقيق الدوري، يبقى الجزء الأصعب ونريد الاستمرار في القمة، علينا أن نستمر في التقدم.

وقدم غافي (18 عاما) مباراة رائعة وحصل على جائزة رجل المباراة.

وتوج برشلونة بأول ألقابه في الموسم الحالي، بعدما أحرز بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.