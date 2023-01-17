إنزاغي: "الديربي" يحفزنا للفوز بكأس السوبر

أوضح سيموني إنزاغي مدرب نادي إنتر ميلان أن مبارا ة فريقه أمام الغريم ميلان تعد حافزا أكبر للاعبيه لمحاولة الفوز بها مضيفا بأن نتائج غريمه الأخيرة لا تخدعه.

وسيلعب إنتر ميلان أمام جاره ميلان في كأس السوبر الإيطالي يوم الأربعاء على أرضية ستاد الملك فهد الدولي في الرياض محاولا الفوز للمرة الثانية تواليا بعد أن حقق الأخيرة أمام يوفنتوس العام الماضي.

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وأبان إنزاغي في المؤتمر الصحفي الخاص بالديربي: نعلم أنها مباراة هامة وهو لقاء ديربي يقام في نهائي خاصة وأني علمت بأنها لم تحدث سوى في مناسبتين سابقتين في التاريخ ما يمنحها أهمية كبرى وسنقاتل من أجل الفوز بالكأس التي توجنا بها العام الماضي.

وأضاف: الديربي يجعلنا نستهدف التتويج بها أكثر وأكثر وحتى الآن أنا راض عن نتائج الفريق في العام الحالي، وأرى أن ميلان فريق قوي ويملك لاعبين بجودة عالية لذلك يجب علينا اللعب كفريق وأن لا نرتكب الأخطاء ولقد كنت محظوظا بلعب عدد من النهائيات لاعبا ومدربا لأعلم كيف أنها مباريات خاصة.