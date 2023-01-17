رجل الأعمال راتكليف يدخل السباق لشراء نادي مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة التايمز يوم الثلاثاء أن شركة إنيوس بقيادة رجل الأعمال جيم راتكليف دخلت السباق لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد في نوفمبر إنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي، وقال متحدث باسم إنيوس لصحيفة التايمز "دخلنا السباق رسميا".

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ويضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي وكانت عائلة غليزر هدفا لانتقادات شديدة حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017.

ويحتل النادي حاليا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة عن غريمه المحلي مانشستر سيتي لكنه يتأخر بتسع نقاط عن أرسنال المتصدر.