كلوب يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبي ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، إنه ليس مخلصا للغاية للاعبين القدامى بالفريق الذين تراجع أداؤهم، لكن عدم وجود بدائل مناسبة يدفعه لمواصلة الاعتماد عليهم.

وفشل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وتراجع للمركز التاسع بفارق 19 نقطة خلف أرسنال المتصدر.

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وأوضح كلوب للصحفيين قبل مباراة الإعادة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ولفرهامبتون واندرارز: أنا مخلص وأعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مخلصين لكنني لست مخلصا للغاية. لديك لاعب جيد قدم الكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم ربما، في ذهنك، تعتقد ‭'‬هذا كل شيء بالنسبة له الآن‭'‬. إذا تمكنت من استبداله بلاعب آخر ليحل محله، فهذا منطقي من كلا الجانبين. إذا لم تتمكن من إحضار أي شخص، فلا يمكنك إبعاد اخر، هذا هو الوضع.

وقبل توليه مسؤولية تدريب ليفربول، قاد كلوب بروسيا دورتموند للفوز بلقبين في الدوري الألماني ونهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه غادر عندما احتل المركز السابع.

وأضاف المدرب الألماني الذي يستمر عقده مع ليفربول حتى عام 2026: عندما غادرت دورتموند قلت ‭'‬شيء ما يجب أن يتغير هنا‭'‬. كان الوضع مختلفا هناك لكنه مشابه بطريقة ما. إما أن أذهب. أو تتغير الكثير من الأشياء الأخرى. على حد علمي، مما أسمعه، لن أرحل. وهذا يعني أنه ربما يتعين علينا تغيير أشياء أخرى وسنرى ذلك. ولكنه شيء للمستقبل وسيحدث في الصيف وليس الآن.