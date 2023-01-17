لجنة الحكام في إسبانيا تطالب بتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي بعد فشل "فار"

ناشدت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، بعد إخفاق تقنية الفيديو (فار) في إلغاء هدف جاء من تسلل يوم الاثنين خلال مباراة قادش مع إلتشي.

وفرض إلتشي المتذيل التعادل 1 -1 على ملعب قادش بهدف في الدقيقة 81 سجله إيزيكيل بونس، الذي شارك أيضا في بناء الهجمة، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت وقوعه في مصيدة التسلل.

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وكان من المفترض أن يتم إلغاء الهدف، لكن تقنية الفار لم تكشف عن حالة التسلل للحكم كارلوس دل كيرو غراندي.

واعترفت اللجنة الفنية للحكام بالخطأ قبل أن تناشد رابطة الدوري الإسباني التدخل لعدم تكرار مثل هذا الأمر من خلال الاستعانة بتقنية التسلل شبه الآلي.

وأوضح بيان اللجنة الفنية للحكام: إنهاء الخطأ البشري أمر غير ممكن ، ولكن الأمر جائز في قرارات التسلل إذا تم تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي.

وأضاف البيان: لهذا السبب، ندعو رابطة الدوري الإسباني لتطبيق تقنية التسلل شبه الآلي بعد التجربة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم في كأس السوبر الإسباني الأخير، والتي تتجنب أي نوع من الإخفاق في اتخاذ القرارات من خلال تفعيل سلسلة من التنبيهات التي تجعل الخطأ غير وارد الحدوث.