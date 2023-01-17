محامي ديباي: مهاجم برشلونة لن ينتقل إلى إنتر ميلان

أكد محامي ممفيس ديباي لاعب برشلونة الإسباني، أن المهاجم الهولندي الدولي لن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان من المتوقع أن يرحل ديباي عن برشلونة هذا الشهر، وحظى اللاعب باهتمام عدة أندية من بينها إنتر ميلان.
وبعد تعاقد برشلونة مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجد ديباي صعوبة في المشاركة ضمن التشكيل الأساسي للنادي الكاتالوني حيث خاض مباراتين فقط منذ البداية بالدوري الإسباني هذا الموسم.
ونفى سيباستيان ليدور محامي ديباي أن يكون موكله الهولندي قريبا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد أو إنتر ميلان.
وقال ليدور للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: لا توجد مفاوضات بشأن انتقال ديباي إلى إنتر ميلان.
وأضاف: يمكنني أن أنفي كل ما يقال، ليست احتمالية نعمل على مناقشتها.
وانضم المهاجم السابق لأولمبيك ليون ومانشستر يونايتد إلى برشلونة في 2021.
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