الرياض.. أول مدينة خارج أوروبا تشهد مواجهة رونالدو وميسي

ستكون العاصمة السعودية الرياض أول مدينة آسيوية والأولى خارج القارة الأوروبية العجوز التي تستضيف الصراع التاريخي بين اللاعبين الذين يمتلكان أكبر عدد من الكرات الذهبية في كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ست مدن أوروبية مختلفة.

وستتكرر مواجهة اللاعبين البرتغالي والأرجنتيني مجددًا في كأس موسم الرياض مساء الخميس على عشب ملعب الملك فهد الدولي، حينما يواجه نجوم الهلال والنصر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويعد ميسي هو ثاني أكثر لاعب واجهه رونالدو في مسيرته التي بدأت منذ ما يزيد عن 20 عامًا، في 36 مباراة خلال كل البطولات بالتساوي مع الإسباني إنييستا، وخلف سيرجيو بوسكيتس الذي قابل لاعب النصر الحالي 38 مرة.

وانتصر ليو في 16 مباراة مقابل 11 فوزا لكريستيانو، وفصل التعادل بينهما بتسع مناسبات.

وبطبيعة الحال فإن مدينتي برشلونة والعاصمة الإسبانية مدريد هما أكثر من شهد منافسات الثنائي، إذ تواجها بقيمصي فريقي المدينتين منذ انتقال رونالدو إلى ريال مدريد موسم 2009- 2010 وحتى رحيله إلى يوفنتوس موسم 2018-2019.

احتضنت برشلونة 17 مواجهة بينهما، تليها مدريد بـ 14 لقاء، ثم مدينة مانشستر البريطانية التي شهدت لقاءي الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008 الذي حسمه بول سكولز لمانشستر يونايتد من تسديدة بعيدة المدى، والمباراة الودية بين الأرجنتين والبرتغال في نوفمبر 2014 التي فازت بها البرتغال برأسية رافاييل غيريرو المتأخرة.

ولُعبت 3 مباريات أخرى بينهما في 3 مدن مختلفة، الأولى في عاصمة إيطاليا روما خلال نهائي البطولة القارية بمايو 2009، وسجل ميسي خلال فوز برشلونة على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، والثانية في جنيف السويسرية بفبراير 2011 وديًا بين الأرجنتين والبرتغال، سجل رونالدو لمنتخب بلاده ودي ماريا وميسي للفريق الأميركي الجنوبي، والأخيرة بفالنسيا الإسبانية في نهائي كأس الملك لموسم 2010-2011 وحسم رونالدو الفوز للميرينغي برأسية في الدقيقة 103 بعد التمديد لشوطين إضافيين.