رونالدو أمام سان جيرمان.. زائر دائم للشباك لا يعرف الخسارة

لم يتذوق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر طعم الهزيمة في مواجهاته السابقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وساهم بـ4 أهداف بشباكهم خلال 4 مباريات بمعدل مساهمة في كل مباراة.

وسيخوض رونالدو لقاءه الخامس أمام الفريق الفرنسي، مساء الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن كأس موسم الرياض برفقة نجوم الهلال والنصر.

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وخلال 360 دقيقة سابقة بين الطرفين، انتصر رونالدو في 3 مباريات وتعادلا بمواجهة وحيدة، سجل 3 أهداف ومرر لزملائه تمريرة حاسمة وحيدة، كما بدأ تلك المباريات بشكل أساسي وأنهاها جميعها دون استبداله أو تعرضه لإصابات.

وشهد ملعب بارك دي برانس المواجهة الأولى لرونالدو ضد الفريق الباريسي ضمن دور المجموعات لموسم 2015-2016 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت كما بدأت بالتعادل السلبي، وفي مباراة سانتياغو برنابيو أهدى ناتشو فيرنانديز النقاط الثلاث للفريق الإسباني بهدفه في شباك الألماني كيفن تراب.

وأنهى ريال مدريد تلك النسخة بالتتويج بلقبه الحادي عشر بالبطولة القارية على حساب الجار أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وفي ذهاب الدور ثمن النهائي من موسم 2017-2018 للمسابقة ذاتها، سجل لاعب النصر الحالي هدفين منح بهما فريقه انتصارًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح الفرنسي رابيو التسجيل لفريقه وأنهى مارسيلو ثلاثة فريق العاصمة الإسبانية.

وزار رونالدو الشباك مجددًا إيابًا بعدما افتتح التسجيل لفريقه من رأسية بصناعة فاسكيز، تعادل الأوروغوياني كافاني لسان جيرمان قبل أن يحسم كاسيميرو تأهل ريال مدريد بهدف من صناعة كريستيانو.

وحصد ريال مدريد لقبه الـ 13 بذات النسخة عقب الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 3-1.