كريمونيزي يقصي نابولي من كأس إيطاليا

تعرض نابولي لهزيمة صادمة من كريمونيزي ليودع كأس إيطاليا لكرة القدم من دور 16 بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 2-2 بعد وقت إضافي يوم الثلاثاء.
وكان ستانيسلاف لوبوتكا الوحيد من نابولي الذي أهدر ركلة ترجيح لينتقل كريمونيزي، الذي لم يحقق أي انتصار في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم ويتذيل الترتيب، إلى دور الثمانية.
وفاجأ كريمونيزي أصحاب الضيافة حين تقدم عبر تشارلز بيكل بعد 18 دقيقة، لكن متصدر الدوري رد بهدفي جوان جيسوس وجيوفاني سيميوني قبل الاستراحة.
ورغم هيمنة نابولي في معظم فترات الشوط الثاني انتزع كريمونيزي التعادل في الدقيقة 87 عبر فيلكس أفينا-جيان من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.
وتعرض ليوناردو سرنيكولا لاعب الزوار للطرد للحصول على انذار ثان بالوقت الإضافي لكن نابولي لم يتمكن من استغلال التفوق العددي لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح وسيواجه كريمونيزي في دور الثمانية روما بقيادة جوزيه مورينيو في أول فبراير.
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