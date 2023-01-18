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لقطة هدف هارفي إليوت

ليفربول يهزم وولفرهامبتون بصعوبة ويتأهل لملاقاة برايتون

لندن - رويترز
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كان هدف هارفي إليوت بتسديدة رائعة بعيدة المدى كافيا ليمنح ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بالدور الثالث يوم الثلاثاء.

وركض لاعب الوسط الشاب إليوت بالكرة لمسافة كبيرة قبل أن يرسل تسديدة هائلة تجاوزت حارس ولفرهامبتون الذي كان متقدما قليلا عن مرماه في الدقيقة 13.

كان ولفرهامبتون باهتا في معظم فترات الشوط الأول قبل أن يدخل أجواء المباراة بعد الاستراحة لكن دفاع ليفربول حافظ على شباكه نظيفة ليحقق أول فوز لهم في أربع مباريات بجميع المسابقات.

وبهذه النتيجة سيتقابل ليفربول في الدور الرابع خارج ملعبه مع برايتون آند هوف ألبيون الذي سحق فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

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