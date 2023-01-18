مدير لايبزيغ الرياضي: أنتظر "كبوة" بايرن ميونخ بشدة

أبدى ماكس إبيرل مدير الكرة بنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم أمله في أن يتعرض بايرن ميونخ الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني لكبوة في الأعوام المقبلة.

وكشف إبيرل في مقابلة لصحيفة "ميتلدويتشه تسايتونغ" نشرتها يوم الأربعاء: سيأتي يوم يتخلى فيه بايرن ميونخ عن عرشه وسنكون حينها سعداء. أنا كمسؤول بنادي لايبزيغ سأكون سعيدا بالطبع إذا نجحنا في أن نخلفه.

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وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري في الأعوام العشرة الماضية ويتصدر حاليا جدول الدوري.

ويستأنف لايبزيغ مشواره في الدوري الألماني هذا الموسم بمواجهة بايرن ميونخ يوم الجمعة ويرى أن المواجهات مع الفريق البافاري دائما ما تكون مثيرة.

وقال إبيرل في إشارة إلى ناديه السابق: المباريات أمام بايرن دائما ما تحمل مكانة خاصة بالنسبة لي. والآن مع لايبزيغ، يبدو الأمر مثيرا. فالآن أعمل مع فريق يحظى بفرص في الفوز على بايرن أكثر من الفرص التي كان يحظى بها بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتجدر الإشارة إلى أن لايبزيغ حقق انتصارا واحدا فقط على بايرن في الدوري الألماني في سجل مواجهاتهما منذ ديسمبر 2016، وفي آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين، حقق بايرن ميونخ ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين.