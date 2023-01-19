إنتر يفك عقدة لازمته 46 عاماً أمام ميلان

فك نادي إنتر ميلان الإيطالي عقدة لازمته 46 عاما أمام جاره إي سي ميلان في نهائيات البطولات التي يتواجه فيها طرفا المباراة المعروفة بـ "ديربي الغضب".
وفاز إنتر ميلان بكأس السوبر السابعة في مسيرته بعد فوزه على ميلان 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وتعود أول مباراة مباراة تواجه فيها الفريقان على كأس بطولة إلى عام 1977 عندما اصطدما ببعض في نهائي كأس إيطاليا حينها أنهى النادي الأحمر المباراة بثنائية دون رد.
وانتظر طرفا "ديربي ديلا مادونينا" 34 عاما ليتواجها في كأس السوبر الإيطالي حينها توج ميلان بلقب 2010-2011 والإنتر بلقب الكأس للموسم نفسه ليتلاقيا في بكين الصينية على ملعب "عش الطير" ليؤكد "الروسونيري" هيمنته مجددا ويفرض نفسه بطلا لها بثنائية السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والغاني كيفن برنس بواتينغ.
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