كرستال بالاس يصدم يونايتد بالتعادل.. وكاسيميرو يغيب عن القمة

أوقف كريستال بالاس انتفاضة ضيفه مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحرمه من التقدم لوصافة الترتيب ، ولو بصورة مؤقتة، بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وأصبح مانشستر يونايتد، الذي كان يأمل في تحقيق انتصاره السادس على التوالي بالمسابقة، في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 19 مباراة، بفارق الأهداف خلف جاره مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد من 18 لقاء في المقابل، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

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وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل بواسطة نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 43، غير أن الفرنسي ميشال أوليسي أحرز هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل على الكرة، قبل أن يفرض مانشستر يونايتد سيطرته تدريجيا على اللقاء. وشهدت الدقيقة الثامنة التسديدة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس راشفورد، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في المدافعين.

وسدد لوك شاو من على حدود المنطقة في الدقيقة 16، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كريستال بالاس، أعقبها تسديدة أخرى من زميله أنتوني ماثيوس في الدقيقة 22 أخطأت المرمى.

وكاد فوت فيغورست أن يفتتح التسجيل ليونايتد في الدقيقة 31، حينما تلقى تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر شاو، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

واصل يونايتد هجومه وسدد كاسيميرو في الدفاع في الدقيقة 32، ثم لحقه برونو فيرنانديز بتسديدة أخرى في الدقيقة 34 ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، ثم سدد راشفورد كرة أخرى مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 39.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع كريستال بالاس فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة التالية عن طريق أودسون إدوارد، الذي سدد من خارج المنطقة، لكن الإسباني ديفيد دي خيا تصدى للكرة، قبل أن ترتطم بالعارضة وتذهب لركنية لم تسفر عن شيء.

وترجم مانشستر يونايتد سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل فيرنانديز هدفا للضيوف في الدقيقة 43.

مرر كريستيان إريكسن الكرة لفيرنانديز داخل المنطقة، ليسددها اللاعب البرتغالي ويضعها في أعلى الزاوية اليسرى العليا داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف نظيف.

حافظ مانشستر يونايتد على نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وسدد أنتوني من خارج المنطقة في الدقيقة 50، لكن تصويبته لم تكن منضبطة لتذهب إلى ركلة مرمى.

بدأ كريستال بالاس يتخلى عن حذره الدفاعي في محاولة لإدراك التعادل وسدد إيبيرتشي إيزي من على حدود المنطقة، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن في الدقيقة 60.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 72، بعد سقوط سكوت مكتوميناي داخل منطقة جزاء كريستال بالاس في كرة مشتركة مع كريس ريتشاردز، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

ووقف دي خيا حائلا دون تلقي فريقه هدف التعادل في الدقيقة 75، بعدما تصدى لضربة رأس من مارك جيهي في الدقيقة 75.

كثف كريستال بالاس من هجماته خلال الدقائق الأخيرة في محاولة لخطف هدف التعادل في الوقت القاتل، وسدد ويلفرد زاها من خارج المنطقة في الدقيقة 86، لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وحملت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع الصدمة لجماهير مانشستر يونايتد، بعدما أحرز كريستال بالاس هدف التعادل عن طريق ميشال أوليسي.

فمن ركلة حرة لأصحاب الأرض نفذها أوليسي، الذي أطلق قذيفة مدوية، ارتطمت الكرة في العارضة وعانقت الشباك.

وكاد أليخاندرو غارناتشو أن يعيد النقاط الثلاث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، عندما سدد من خارج المنطقة، لكن الإسباني فيسنتي غوايتا، حارس مرمى كريستال بالاس، أمسك الكرة بثبات، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1 - 1.