بوتر: مشاركة مودريك أمام ليفربول "محتملة"

من المحتمل أن يخوض ميخايلو مودريك، المنضم لتشيلسي صاحب الإنفاق الكبير، أول مباراة له مع الفريق وذلك أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لكن غراهام بوتر مدرب تشيلسي حذر الجماهير المترقبة من أن الوافد الجديد يحتاج إلى وقت للتكيف مع بقية عناصر التشكيلة.

وأصبح الجناح الأوكراني مودريك (22 عاما) خامس صفقة يبرمها تشيلسي في فترة الانتقالات الحالية في يناير كانون الثاني الجاري بعد انتقاله من شاختار دونيتسك إلى الفريق الواقع في غرب لندن يوم الأحد الماضي.

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ويكافح تشيلسي من أجل الوصول لمستواه المعهود بعد الفوز في مباراتين من أصل آخر 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورحب بوتر بضم اللاعب الموهوب لكنه حذر الجماهير من توقع الكثير منه خلال وقت قريب.

وقال بوتر خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة "إنه لاعب شاب يملك موهبة رائعة، وعلينا أن نساعده على التكيف معنا ومع أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يلعب كثيرا في الفترة الأخيرة لكنه كان يتدرب بشكل جيد، لذلك علينا تقييم مستواه. هناك فرصة (لظهوره لأول مرة مع الفريق في أنفيلد). من المحتمل أن يكون هناك دور له في مرحلة ما من هذه المباراة. علينا مساعدته والجميع يفهم أنه قادم من دولة ودوري يختلفان (عن الوضع مع تشيلسي) ويجب إتاحة الفرصة له للتكيف. إنه لاعب شاب لديه الكثير من الإمكانيات وفي نفس الوقت لديه تجارب جيدة بالفعل وهو لاعب مميز. يتطلع إلى مسيرته هنا وهو متحمس للبدء".

وأنفق تشيلسي أكثر من أي ناد آخر في أوروبا خلال فترتي الانتقال الأخيرتين، مما يجعل مركزه العاشر في الدوري محبطا للآمال بالنسبة لجماهيره.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن النادي لم ينتهِ من إبرام الصفقات في يناير الجاري، لكن بوتر سعيد باللاعبين الذين تحت تصرفه.

وأضاف بوتر "لا أعتقد أنه سيكون هناك المزيد (من التعاقدات) لأكون صادقا. ليس لدي شكوى بشأن الفريق. فترة انتقالات يناير معقدة للغاية. قد ترغب في ضم هذا الاسم أو ذاك لكن مثل هذه الخيارات قد تكون غير متوفرة. تتطلع دوما إلى تعزيز فريقك وقد فعلنا ذلك. عندما يعود اللاعبون (الذين ابتعدوا عن التشكيلة في الفترة الأخيرة) سيكون لدينا تشكيلة مميزة من اللاعبين. عليك تحليل أداء التشكيلة وإلى أين وصلت. في بعض الأحيان تقوم بإضافة لاعبين وأحيانا تستبعدهم. هذا على أساس كل حالة على حدة وسننظر في الأمر وقتها..".