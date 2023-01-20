تن هاغ: نستطيع الفوز على أرسنال بدون كاسيميرو

كشف إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، يوم الجمعة، إن فريقه سيكون قادرا على التأقلم بدون لاعب الوسط المؤثر كاسيميرو عند مواجهة أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وسيغيب الدولي البرازيلي عن اللقاء الذي سيقام على استاد الإمارات بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة له في الدوري هذا الموسم خلال التعادل 1-1 على ملعب كريستال بالاس منتصف الأسبوع الجاري.

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وأكد تن هاغ عن اللعب بدون كاسيميرو، الذي حل بديلا مرة واحدة فقط في آخر 10 دقائق من المباراة التي فاز بها يونايتد 3-1 في سبتمبر الماضي على استاد أولد ترافورد لينزل بأرسنال الهزيمة الوحيدة له في الدوري هذا الموسم "لدينا فكرة عن كيفية التعامل مع ذلك".

وخاض يونايتد 10 مباريات متتالية بدون هزيمة في جميع المسابقات ويحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة من 19 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أرسنال الذي لديه مباراة مؤجلة.

وقال تن هاغ إن فريق المدرب ميكل أرتيتا الذي يحلق عاليا هذا الموسم يتمتع "بتشكيلة جيدة حقا. يتمتع بعقلية جيدة حقا إضافة لنهج يسعى فيه الفريق للفوز. ولهذا السبب هم على رأس جدول الترتيب. إنهم يمرون بمسيرة رائعة. الأمر متروك لنا لإيقاف مسيرتهم وسنفعل كل شيء للقيام بذلك".

وبدأ فاوت فيغورست المنضم حديثا ليونايتد مسيرته باللعب كمهاجم وحيد في مباراة بالاس، بعد أيام من انضمامه للنادي حتى نهاية الموسم معارا من بيرنلي.

وردا على سؤال عما إذا كان يونايتد سيضم المزيد من اللاعبين في فترة الانتقالات الحالية في يناير الجاري، قال تن هاغ "أعتقد أنك كفريق مثل مانشستر يونايتد.. عليك دوما البحث عن حلول، وعليك دوما البحث عن الأفضل وهذا ما سنفعله. سنبحث عما إذا كانت هناك أي فرص، وعلينا أن نمضي قدما من أجلها".