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سجل سيبايوس الهدف الثالث

ريال مدريد ينتفض بثلاثية في فياريال

مدريد - د ب أ
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نجح ريال مدريد في بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3 - 2 على مضيفه فياريال، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم فياريال في الدقيقة الرابعة عن طريق إيتيان كابوي، قبل أن يضيف زميله سامويل تشوكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 57 سجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عبر فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك زميله ميليتاو التعادل في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 86 نجح ريال مدريد في تسجيل هدف الفوز عبر داني سيبايوس، ليقطع الفريق تذكرة العبور لدور الثمانية.

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