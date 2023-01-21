أليغري يعلق على قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه يجب أن يلتزم "‬بأداء واجبه"‬ في الملعب بعد خصم 15 نقطة من رصيده بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم من محكمة إيطالية يوم الجمعة، ليتراجع إلى منتصف الجدول.



وجاء الحكم، الذي وجه ضربة لسمعة النادي المنتمي لتورينو، أكثر قسوة من مطالبة مدع في قضايا كرة القدم بخصم تسع نقاط خلال جلسة استماع للتحقيق في تعاملات يوفنتوس مع الانتقالات.



ومع تبقي 20 مباراة بالدوري هذا الموسم كان يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر نابولي، لكن الخصم سيجبره على التراجع للمركز العاشر، خارج المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية المربحة.



وقال يوفنتوس إنه سيطعن على العقوبة بمجرد نشر أسباب الحكم.



وأبلغ أليغري الصحافيين قبل استضافة أتلانتا خامس الترتيب يوم الأحد: بعد أحداث الجمعة يجب أن نعيد لم الشمل والتفكير في أمور داخل الملعب فقط.



وأضاف: لا يجب أن نفكر في البدء من جديد، الإجراءات القانونية تخص الإدارة وهناك طعن، يشير الترتيب حاليا إلى أن لدينا 22 نقطة ويجب أن نسعى لتحقيق نتائج جيدة والتقدم بالمراكز. يجب أن نستمر في تأدية واجبنا لأن الحكم سيصدر في غضون شهرين ويجب ألا نأسف على شيء بعد الحكم.



وأكد أليغري أن الفريق لم يخسر كل شيء، مشيرا إلى استمراره بالمنافسة في أوروبا وبالكأس المحلية هذا الموسم.



وتابع: تعلمت أن كل المواقف قد تتحول إلى فرص، لدينا الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا و60 نقطة للعب عليها في الدوري. أنا مقتنع بأن اللاعبين سيفعلون كل شيء للخروج من هذا الموقف قدر الإمكان، نواجه تحديا وربما نقوم بشيء مذهل، في كرة القدم كل شيء ممكن.



ويلعب يوفنتوس مباراتين ضد نانت الفرنسي في تصفيات الدوري الأوروبي الشهر المقبل من أجل مقعد بدور 16 وسيلاقي لاتسيو في دور الثمانية بكأس إيطاليا في الثاني من فبراير شباط.



كما فرضت المحكمة عقوبات على 11 مسؤولا من الحاليين والسابقين بإدارة يوفنتوس، وتتضمن الإيقاف 24 شهرا لرئيس النادي أندريا أنييلي الذي استقال في نوفمبر.



وقال أليغري: بجانب المستوى الاحترافي أشعر بأسف شديد على المستوى الشخصي لإقصاء أندريا أنييلي.

مادة اعلانية