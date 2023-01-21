إصابة جديدة تضرب "الزجاجي" هازارد

أعلن ريال مدريد، يوم السبت، عن غياب البلجيكي إيدن هازارد عن مواجهة الفريق أمام أتلتيك بلباو، في المواجهة التي تقام بوقت متأخر من يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت "ماركا" في تقرير لها، أن اللاعب البلجيكي أصيب في الحصة التدريبية التي جرت، يوم الجمعة، وذلك في كاحله.

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ليتواصل مسلسل إصابات صاحب الـ "32 عاما" الذي غاب عن ريال مدريد لفترات طويلة بعد انتقاله إلى الفريق صيف 2019، وهي الإصابة الـ 16 في مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية، علما أنه تواجد في 3 مباريات مع الفريق بالدوري من مجموع 16 لقاء، وخاض مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا.