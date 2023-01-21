إصابة جديدة تضرب "الزجاجي" هازارد

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن ريال مدريد، يوم السبت، عن غياب البلجيكي إيدن هازارد عن مواجهة الفريق أمام أتلتيك بلباو، في المواجهة التي تقام بوقت متأخر من يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وكشفت "ماركا" في تقرير لها، أن اللاعب البلجيكي أصيب في الحصة التدريبية التي جرت، يوم الجمعة، وذلك في كاحله.
مادة اعلانية
ليتواصل مسلسل إصابات صاحب الـ "32 عاما" الذي غاب عن ريال مدريد لفترات طويلة بعد انتقاله إلى الفريق صيف 2019، وهي الإصابة الـ 16 في مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية، علما أنه تواجد في 3 مباريات مع الفريق بالدوري من مجموع 16 لقاء، وخاض مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا.
اقرأ أيضاً
-
بشكتاش يعلن تعاقده مع الكاميروني أبوبكرأعلن بشكتاش التركي التعاقد مع مهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر، يوم السبت، ليبدأ فترة ثالثة مع النادي التركي.وقال بشكتاش تعليقا على الفيديو الذي نشره: ... رياضة عالمية
-
تعرض 15 لاعبا قاصرا لاعتداءات.. فضيحة جنسية تهز إيرانهزت فضيحة جنسية جديدة كرة القدم في إيران، بعدما قرر وزير الرياضة الإيراني، حميد سجادي، فتح تحقيق في مزاعم تعرض قاصرين للاعتداء الجنسي في أكاديمية لكرة ... رياضة عالمية
-
الأنظار تتجه صوب رونالدو خلال مباراة النصر والاتفاقيبدأ كريستيانو رونالدو رحلة جديدة يوم الأحد، عندما يخوض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد النصر ضد الاتفاق في دوري ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية