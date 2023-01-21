صلاح "تائه".. والأرقام السلبية تطارده

واصل النجم المصري محمد صلاح صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما تعادل فريقه ليفربول، يوم السبت، مع تشيلسي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 21 من المسابقة.

ليفشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد، صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف أمام تشيلسي صاحب المركز العاشر.

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وفشل الجناح المصري "30 عاما" في التسجيل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، إذ يعود آخر هدف أحرزه لفريقه إلى الجولة الـ 17 أمام أستون فيلا، علما أنه يملك 7 أهداف في رصيده فقط، أحرزها في الأسبوع الأول والثالث والحادي عشر، إضافة إلى الجولات الـ 14 و 15 و17.

وخاض صلاح مباراته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون أي تسديدة على المرمى، وهو رقم سلبي جديد يضاف إلى صلاح، الذي عانى على المستوى التهديفي مع فريقه في الموسم الجاري، علما أن هذا الرقم السلبي يحدث لصلاح لأول مرة منذ أبريل 2022.

وآخر مباراة سدد فيها صلاح تجاه المرمى، كانت أمام ليستر سيتي في الأسبوع الـ 18 من الدوري، وذلك في 31 ديسمبر الماضي، عندما سدد مرتين تجاه مرمى ليستر طيلة 90 دقيقة.