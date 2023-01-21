تعرض 15 لاعبا قاصرا لاعتداءات.. فضيحة جنسية تهز إيران

هزت فضيحة جنسية جديدة كرة القدم في إيران، بعدما قرر وزير الرياضة الإيراني، حميد سجادي، فتح تحقيق في مزاعم تعرض قاصرين للاعتداء الجنسي في أكاديمية لكرة القدم بشمال شرقي البلاد، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي، يوم السبت.

وأوردت وكالة "إرنا" أن: مسؤولا إعلاميا سابقا لنادي شهر خودرو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ذوي 15 لاعبا من الفريق وأكاديميته، تقدموا بشكوى ضد النادي والمدربين لاعتدائهم جنسيا على أولادهم.

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ويتخذ نادي كرة القدم من مشهد، ثاني كبرى مدن إيران، مقرا.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الوزير: أمر قبل أسبوعين بفتح تحقيق في أعقاب معلومات تتحدث عن اعتداءات جنسية في أكاديمية لكرة القدم للمراهقين في مشهد، ودعا إلى إظهار حزم ضد من يظهر تورطهم في القضية.

وكانت صحيفة "شهرآرا"، أشارت في عددها الجمعة إلى أن عائلات اللاعبين تجمعت أمام الفرع المحلي لاتحاد كرة القدم احتجاجا على هذه الفاجعة.

وأضافت الصحيفة أنه نظرا لأن التجمع لم يؤدِ إلى نتيجة تذكر، قررت العائلات طرح المسألة في وسائل الإعلام.

وفي العام 2017 أثار مسؤول في لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد كرة القدم، جدلا في البلاد بعدما كشف معطيات عن تعرض أكثر من عشرة مراهقين للاعتداء الجنسي في فريق محلي.