لايبزيغ يتعادل مع بايرن ميونخ

وضع القراءة
100% حجم الخط
تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه لايبزيغ 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 37 وتعادل لايبزيغ بهدف سجله مارسيل هالستتينبيرغ في الدقيقة 52.
مادة اعلانية
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع لايبزيغ رصيده إلى29 نقطة في المركز الثالث.
وهذا هو التعادل الخامس لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والفوز في عشر مباريات كما أصبح هذا التعادل هو الخامس أيضا للايبزيغ مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاث.
اقرأ أيضاً
-
بايرن ميونخ يتعاقد مع سومر لتعويض غياب نويرأعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع حارس المرمى الدولي السويسري المخضرم يان سومر (34 عاما) حتى صيف 2025 لتعويض غياب ... رياضة
-
سومر على بعد خطوة من الانضمام إلى بايرن ميونخذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قد توصل إلى اتفاق مع بوروسيا مونشنغلادباخ من أجل ضم حارسه السويسري يان سومر ... رياضة عالمية
-
مدير لايبزيغ الرياضي: أنتظر "كبوة" بايرن ميونخ بشدةأبدى ماكس إبيرل مدير الكرة بنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم أمله في أن يتعرض بايرن ميونخ الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني لكبوة في الأعوام ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية