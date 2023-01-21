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من لقاء ليفربول وتشيلسي

تعادل ليفربول وتشيلسي في قمة الفرص الضائعة

ليفربول - د ب أ
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فشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع ضيفه تشيلسي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت أمام الفريقين فإنهما فشلا في ترجمتها إلى أهداف ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد، صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف أمام تشيلسي صاحب المركز العاشر.

وهذا التعادل هو الأول لفريق ليفربول بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري، أمام برينتفورد وبرايتون، وهو التعادل الخامس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في ست.

في المقابل أصبح هذا التعادل هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في سبع.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 1000 لمدرب ليفربول يورغن كلوب، كمدير فني، حيث بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 من خلال تدريب فريق ماينز الألماني.

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