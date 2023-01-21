تعادل ليفربول وتشيلسي في قمة الفرص الضائعة

فشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع ضيفه تشيلسي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.
ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت أمام الفريقين فإنهما فشلا في ترجمتها إلى أهداف ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام برينتفورد، صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف أمام تشيلسي صاحب المركز العاشر.
وهذا التعادل هو الأول لفريق ليفربول بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري، أمام برينتفورد وبرايتون، وهو التعادل الخامس للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في ست.
في المقابل أصبح هذا التعادل هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في سبع.
وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 1000 لمدرب ليفربول يورغن كلوب، كمدير فني، حيث بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 من خلال تدريب فريق ماينز الألماني.
-
أليغري يعلق على قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوسقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن فريقه يجب أن يلتزم "بأداء واجبه" في الملعب بعد خصم 15 نقطة من رصيده بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم من محكمة ... رياضة عالمية
-
إصابة جديدة تضرب "الزجاجي" هازاردأعلن ريال مدريد، يوم السبت، عن غياب البلجيكي إيدن هازارد عن مواجهة الفريق أمام أتلتيك بلباو، في المواجهة التي تقام بوقت متأخر من يوم الأحد، ضمن ... رياضة عالمية
-
بشكتاش يعلن تعاقده مع الكاميروني أبوبكرأعلن بشكتاش التركي التعاقد مع مهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر، يوم السبت، ليبدأ فترة ثالثة مع النادي التركي.وقال بشكتاش تعليقا على الفيديو الذي نشره: ... رياضة عالمية