نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس ويسجل رقماً قياسياً

مدد نيوكاسل يونايتد سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 15 مباراة وهو رقم قياسي للنادي بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه كريستال بالاس ليحافظ على شباكه نظيفة للمرة السادسة على التوالي وهو رقم قياسي له أيضا يوم السبت.
وكانت النتيجة كافية لعودة نيوكاسل إلى المركز الثالث فوق مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على أرسنال غدا الأحد.
وسيطر فريق المدرب إيدي هاو على الشوط الاول وأهدر جويلينتون فرصتين، لكنه لم يستطع العثور على مساحات في دفاع بالاس بعد الاستراحة.
وكاد بالاس، الذي فقد ويلفريد زاها للإصابة في الشوط الثاني، أن يخطف الفوز عندما أبعد نيك بوب حارس نيوكاسل كرة من جان فيليب ماتيتا.
وكانت النتيجة عادلة ليرفع نيوكاسل رصيده إلى 39 نقطة من 20 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على يونايتد. وبقي بالاس في المركز 12 وله 24 نقطة.
-
نيوكاسل يصعد للمركز الثالث.. وتشيلسي يعود للانتصاراتعاد فريق تشيلسي لطريق الانتصارات بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي ... رياضة
-
تأهل نيوكاسل ومانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطةتأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثلاثاء بفوز الأول على تشارلتون من الدرجة الثالثة 3-0، والثاني ... رياضة عالمية
-
نيوكاسل يوقف انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزيأهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادله سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة ... رياضة عالمية